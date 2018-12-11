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«الصحة»: 32 مرضاً معدياً تستلزم التبليغ الفوري خلال 24 ساعة

«الصحة»: 32 مرضاً معدياً تستلزم التبليغ الفوري خلال 24 ساعة
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تواصل – الرياض:

حددت وزارة الصحة 32 مرضاً معدياً وألزمت التبليغ الفوري في حالة ظهور إصابات بها والتبليغ في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ووضعت الوزارة عدة طرق للتبليغ الفوري.

ووجهت الصحة المجمعات الصحية والمستشفيات والمستوصفات من خلال الأطباء العاملين فيها بإبلاغ المديريات الصحية بالمناطق، ثم يتم إيصال البلاغ إلى قسم الصحة العامة بالمستشفى الذي بدوره يتواصل مع المديرية العامة للصحة بالمنطقة، التي تتواصل مع وكالة الصحة العامة ممثلة في إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، ويكون التواصل عبر الهاتف الخاص أو عبر فاكس الوكالة العامة، أو التبليغ إلكترونياً من خلال برنامج حصن»، مشيراً إلى أن الوزارة حددت بريداً إلكترونياً للتبليغ الفوري؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وكان دليل الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية الصادر عبر تقرير لوزارة الصحة عام 1439 – 1440 قد حدد أنواع الأمراض المعدية التي يتطلب التبليغ الفوري عنها، وتشمل 32 مرضاً وهي: الكوليرا، والطاعون، والحمى الصفراء، والكزاز الوليدي، والدفتيريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، والحصبة الألمانية ولادية، والسعال الديكي، وشلل رخو حاد، واشتباه شلل أطفال، ومتلازمة جليان باري، والتهاب النخاع المستعرض، وحالات شلل أخرى، الحمى المخية الشوكية النيسرية، والحميات النزفية، وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع، الخرمة، وحمى زيكا، وحمى الاسا، وإيبولا، حمى القرم الكنغو النزيفية، وحميات نزفية أخرى، وحمى غرب النيل، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، والسعار، والجمرة الخبيثة، وحمى كيو، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وإنفلونزا H1N1 الحالات الحرجة”.

وأبان التقرير الصادر عن وزارة الصحة أن هناك أمراضاً تبلغ للمديريات الصحية في المناطق أسبوعياً، ولوكالة الصحة العامة بالوزارة شهرياً، وتشتمل تلك الأمراض على 22 مرضاً، وهي: مرض الجديري المائي، ومرض الكزاز وأنواع أخرى منه، والالتهاب الكبدي الفيروسي، ويشمل: التهاب الكبد أ، ب، ج، د، ي، والتهاب كبد wفيروسي وأنواعاً أخرى، ومرض تيفويد، وحمى المالطية، وزحار أميبي، وسالمونيللا، وشيجيللا، والحمى المخية، والحمى المخية الشوكية وأنواعاً أخرى، ومتلازمة الانحلال اليوريمي، وداء المشوكات، وإنفلونزا موسمية، والدرن، والجذام، والإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً، ومتلازمات الأمراض المنقولة جنسياً، والملاريا، والليشمانيا الجلدية، والبلهارسيا.

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