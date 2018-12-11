إعادة 150 ريالاً لحجاج الداخل بسبب «قطار المشاعر»

تواصل – مكة المكرمة:

أعادت مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر؛ للحجاج المشمولين بخدمة القطار في موسم حج عام 1439هـ، وذلك بفرق 150 ريالاً لكل حاج تحول إلى حساباتهم البنكية.

وطالبت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، جميع حملات الداخل التي استحصلت قيمة تذاكر القطار عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بقيمة 400 ريال للتذكرة الواحدة وإحالتها للشركات والمؤسسات المشمولة بخدمة القطار، بينما قامت تلك الشركات والمؤسسات بشراء التذكرة الواحدة بقيمة 250 ريالاً أي بفارق 150 ريالاً للتذكرة الواحدة، بحسب “مكة”.

وبحسب المعلومات فإن إعادة الفارق لكل حاج سيضاف لها 7.5 ريال قيمة ما حصل كضريبة مضافة، والتواصل مع الحجاج أصحاب الحجوزات لإشعارهم بالمبالغ المستحقة لهم، وأخذ حساباتهم البنكية لتحويل المبالغ إليها، والتأكد من تحويل المبالغ المستحقة، مع موافاة الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بخطاب مرفق به ما يثبت إعادة تلك المبالغ لمستحقيها.

من جهة أخرى، وجهت إدارة حجاج الداخل جميع مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل إلى الإفادة من أي نوع من المطبوعات التوعوية أو الإرشادية التي توزع على الحجاج، وتسليمها إلى المجلس التنسيقي لحجاج الداخل.