الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»

واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»

«العمل» تكشف حقيقة تعرض «فتاة يتيمة» للتحرش في جازان

«العمل» تكشف حقيقة تعرض «فتاة يتيمة» للتحرش في جازان

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

«شاحنة» تعكس الطريق وتعرض حياة المارة للخطر بالرياض (فيديو)

«شاحنة» تعكس الطريق وتعرض حياة المارة للخطر بالرياض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب “طرق الرياض” على تويتر مقطع فيديو يوثق مخالفة مرورية ارتكبها قائد شاحنة – يبدو أنها شاحنة وقود – في حي لبن بالعاصمة الرياض.

وأظهر الفيديو قائد الشاحنة وهو يسير عكس اتجاه المركبات، مساء اليوم الثلاثاء؛ مما تسبب في تعرض السيارات وحياة المشاة للخطر.

ونشر حساب طرق الرياض بعض البيانات الخاصة بالشاحنة، مطالباً المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها منعاً لتكرار مثل تلك الوقائع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد…حادث دهس مروع لدراج حاول سباق شاحنة

شاهد…حادث دهس مروع لدراج حاول سباق شاحنة

بالفيديو.. متشرد يدفع مسناً تحت عجلات شاحنة

بالفيديو.. متشرد يدفع مسناً تحت عجلات شاحنة

«المرور» يكشف عن مخالفة تستوجب الغرامة على مركبات النقل الخفيف

«المرور» يكشف عن مخالفة تستوجب الغرامة على مركبات النقل الخفيف

«المرور»: 3 اشتراطات يجب توافرها في الشاحنة والمقطورة تجنباً للمخالفة

«المرور»: 3 اشتراطات يجب توافرها في الشاحنة والمقطورة تجنباً للمخالفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>