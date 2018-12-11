«شاحنة» تعكس الطريق وتعرض حياة المارة للخطر بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب “طرق الرياض” على تويتر مقطع فيديو يوثق مخالفة مرورية ارتكبها قائد شاحنة – يبدو أنها شاحنة وقود – في حي لبن بالعاصمة الرياض.

وأظهر الفيديو قائد الشاحنة وهو يسير عكس اتجاه المركبات، مساء اليوم الثلاثاء؛ مما تسبب في تعرض السيارات وحياة المشاة للخطر.

ونشر حساب طرق الرياض بعض البيانات الخاصة بالشاحنة، مطالباً المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها منعاً لتكرار مثل تلك الوقائع.