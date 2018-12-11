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الكيان الصهيوني يكتشف نفقاً جديداً ويهدد حزب الله بالرد

الكيان الصهيوني يكتشف نفقاً جديداً ويهدد حزب الله بالرد
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تواصل – وكالات:

توعد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو “حزب الله” اليوم الثلاثاء، بـ”رد لا يمكنه أن يتخيله” إذا شن هجوماً على بلاده، بعد إعلان إسرائيل أنها اكتشفت نفقاً يصل إلى أراضيها من لبنان.

وأدلى نتانياهو بهذا التصريح خلال زيارة إلى شمال الكيان الصهيوني برفقة رئيس أركان الجيش؛ وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

وقد أعلن الجيش في وقت سابق اليوم، اكتشاف نفق جديد لـ”حزب الله”، هو الثالث منذ عملية أطلقتها الأسبوع الماضي على طول الحدود، ولم يحدد مكان النفق على الحدود مع لبنان.

وأكد الكيان المحتل أنه وضع عبوات ناسفة داخل النفق وحذر أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضاً للخطر.

وبدأ الكيان الصهيوني في الخامس من ديسمبر عملية لتدمير أنفاق تقول إنها لـ”حزب الله”، رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

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