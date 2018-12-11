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تقني يوضح طريقة قياس أداء بطارية «الآيفون» وكيفية استبدالها

تقني يوضح طريقة قياس أداء بطارية «الآيفون» وكيفية استبدالها
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، نصيحة لأصحاب هواتف آيفون ممن يشتكون من ضعف البطارية، وذلك من خلال استبدالها بأسعار معقولة خلال فترة التخفيضات.

وقال الحمادي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كان أداء بطارية آيفونك ضعيف فاستغل تخفيض آبل على تغيير البطاريات الذي سينتهي يوم 31 ديسمبر، السعر الآن 108 بدل 183 ريالاً (للآيفونات من X فما تحت)”.

وأضاف أنه لمعرفة أداء بطاريتك: “اذهب للإعدادات> البطارية> صحة البطارية، وإذا كان 80% فأعلى فبطاريتك تمام، وإذا 79% وتحت فغيّرها”.

وتابع أنه لمعرفة الوكيل المعتمد القريب منك لآبل قم بزيارة الصفحة التالية (هنا)، ثم اختر الآيفون، ثم صورة البطارية، ثم أول خيار “Battery replacement”، ثم اختر Bring in for Repair، وسجل دخولك بحسابك في الآيكلاود، ثم اتبع الخطوات التالية بعد ذلك.

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