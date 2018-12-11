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العمري: رسوم الأراضي البيضاء قضت على الاحتكار في سوق العقارات (فيديو)

العمري: رسوم الأراضي البيضاء قضت على الاحتكار في سوق العقارات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عبدالحميد العمري – عضو الجمعية السعودية للاقتصاد – أن رسوم الأراضي البيضاء لا تكفي لحل مشكلة الإسكان، لكنها جزء من الحل، وسوف تضعف من آفتين رئيستين في سوق العقار هما: الاحتكار، والمضاربة.

وقال العمري خلال استضافته مع برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية إن مشكلة السوق العقاري كانت لسببين الأول الاحتكار وعدم الرغبة في استثمار الأراضي أو العقارات، والثاني المضاربة وهو من يشتري أرضاً ويتوقع أنها سترتفع بعد فترة من الوقت، ولكن هذه الأشياء ضعفت مع مرور الوقت.

وأضاف أن ملاك الأراضي اليوم يهربون إلى تطويرها لأنها عليها رسوم، وما أن ينتهي من التطوير ثم تبدأ الرسوم على الأراضي المطورة؛ وبالتالي لم تعد هناك فرصة للاحتكار أو المضاربة.

وأكد العمري أنه خلال الخمس سنوات الماضية ساهمت قرارات الدولة والرسوم في تحريك السوق العقاري للاتجاه الأصوب.

 

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