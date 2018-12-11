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«العدل»: المنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونياً للمحاكم العمالية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن إنشاء المحاكم العمالية يأتي ضمن تطبيق نظام القضاء، مشيراً إلى أن مفهوم القضاء المؤسسي لا يربط العمل القضائي بشخص القاضي.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “تم” الذي يعرض على القناة السعودية الأولى، أن التعاون مع وزارة العمل من أجل إنشاء المحاكم العمالية والمنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونياً للمحاكم العمالية.

وأكد الصمعاني أن أداء وزارة العدل تطور نتيجة للتطور الشامل وفق رؤية 2030، لافتاً إلى أنهم على مقربة من تفعيل مشروع الاستئناف مرافعة في عدد من القضايا.

وتطرق الصمعاني إلى مشكلة تباعد المواعيد في بعض القضايا وتأخر الفصل في بعض القضايا، حيث قال إن المشكلة موجودة ولا يقتصر علاجها على التحول الرقمي لاختلاف أسبابها، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على مراجعة الأسباب وتقديم الحلول لكل سبب بما يناسبها.

 

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