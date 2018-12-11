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توقعات طقس الأربعاء.. أمطار ورياح وضباب على عدة مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار ورياح وضباب على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد الأربعاء، هطول أمطار خفيفة على: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، كما تهطل الأمطار الرعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار، على مناطق نجران والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعن حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج.

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