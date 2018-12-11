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السودان ينفي التطبيع الجوي مع الكيان الصهيوني.. لا عبور دون إذن

السودان ينفي التطبيع الجوي مع الكيان الصهيوني.. لا عبور دون إذن
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تواصل – وكالات:

قال الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدنية السودانية، عبدالحافظ عبدالرحيم، في تصريح صحفي نقلته صحيفة السوداني المقربة من الحكومة السودانية: “إن الطائرات الإسرائيلية لن تعبر أجواء السودان دون إذن”.

وأضاف: “لن تتمكن أي طائرات من عبور السودان إلا بإذن من الخارجية وتنفيذ من سلطة الطيران المدني”.

وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس أن شركات طيران بلاده ستتمكن من التحليق فوق أجواء السودان في طريقها إلى أمريكا الجنوبية.

وذكر نتنياهو في إفادة لدبلوماسيين؛ وفقاً لرويترز أن محادثاته مع الرئيس التشادي إدريس ديبي ساعدت في فتح مجال جوي جديد إلى أمريكا الجنوبية.

والشهر الماضي استأنف نتنياهو ورئيس تشاد إدريس ديبي العلاقات التي قطعتها نجامينا في عام 1972.

وفي يونيو من العام الحالي ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية ومواقع سودانية إلكترونية أن الخطوط الجوية الكينية طلبت رسمياً من الحكومة السودانية السماح لها بعبور الأجواء السودانية في رحلاتها إلى تل أبيب.

وتعتزم شركة الخطوط الجوية الكينية التي أوقفت رحلاتها قبل 16 عاماً، إطلاق رحلات تجارية أسبوعية بين مطار بن غوريون ونيروبي في عام. 2019

لكن لم تصدر أي تصريحات سودانية بخصوص الطلب الكيني، لكن سلطة الطيران المدني السودانية اعتبرت أن الطلب الكيني يعد تطوراً جديداً في ممرات الطيران بغض النظر عن رفضه أو الموافقة عليه. ولا يقيم السودان أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان المحتل.

وفي الشهر الماضي فجرت تقارير صهيونية غير رسمية بإمكانية فتح حوار مع السودان جدلاً كبيراً في الأوساط السودانية، لكن الحزب الحاكم نفى أي اتجاه لتطبيع العلاقات.

وكان السودان لوقت قريب يطبع على جواز السفر “مسموح له بزيارة كل الأقطار عدا إسرائيل”، لكن ذلك التحذير حذف من النسخة الجديدة للجواز السوداني الإلكتروني، الذي بدأ العمل به رسمياً قبل ثماني سنوات.

لكن إدارة الجوازات والهجرة السودانية تقول إنها لا تمنح تأشيرات خروج لإسرائيل لالتزام السودان بقانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1958.

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