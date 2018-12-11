فيديو متداول.. مضاربة جماعية بين عدد من الطلاب بـ«تصلال نجران»

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة جماعية بمركز “تصلال” شرق نجران.

وأظهر المقطع تواجد عدد كبير من الشباب ترجلوا من سياراتهم، ودخلوا في مضاربة جماعية مستخدمين العصي وبعض الأدوات الحادة.

وقال مغردون إن المضاربة وقعت بين طلاب بمركز” تصلال” شرق نجران، وطالبوا الجهات الأمنية بتكثيف الدوريات الأمنية عند المدارس خاصةً أوقات الاختبارات للحد من هذه الظاهرة.

ولم يتسنَّ لـ “تواصل” التأكد من موقع وزمان تصوير الفيديو المتداول.