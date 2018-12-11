«العمل» تكشف حقيقة تعرض «فتاة يتيمة» للتحرش في جازان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة تعرض فتاة يتيمة بدار الحضانة في جازان للتحرش، وفقا لمقطع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات بينت عدم صحة ذلك، واتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار.

وشددت الوزاة على اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً لأنظمة تداول المعلومات ونشر الشائعات.

وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم ما يفيد بتعرض فتاة يتيمة بجازان للتحرش، حيث إنها -وحسب المتداول- طالبت بحقها من المتحرش عن طريق فرع العمل والتنمية بجازان، ولم يتم إنصافها.