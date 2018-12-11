وظيفة إدارية شاغرة في «stc».. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مشرف تحليل الأعمال Business Analysis Supervisor)، لحملة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المبيعات أو التسويق أو أي تخصص ذي صلة؛ وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرف تحليل الأعمال (Business Analysis Supervisor).

الشروط:

1 – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو المبيعات، أو التسويق، أو أي تخصص ذي صلة.

2 – خبرة ما بين خمس إلى ست سنوات في مجال ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).