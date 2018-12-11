وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تمريض (Nursing Specialist).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – درجة البكالوريوس في التمريض.

3 – التسجيل في مهنة التمريض ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4 – شهادات BCLS، ACLS، ATLS وPALS.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م وينتهي بتاريخ 2018/12/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا