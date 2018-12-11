الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

قضية «تحرش موظف بيتيمة» تعود على الساحة من جديد

قضية «تحرش موظف بيتيمة» تعود على الساحة من جديد

توضيح عاجل من جهة رسمية بشأن مراجعة «رسوم المرافقين»

توضيح عاجل من جهة رسمية بشأن مراجعة «رسوم المرافقين»

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض.

المسمى الوظيفي:
– أخصائي تمريض (Nursing Specialist).

الشروط:     
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – درجة البكالوريوس في التمريض.
3 – التسجيل في مهنة التمريض ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4 – شهادات BCLS، ACLS، ATLS وPALS.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م وينتهي بتاريخ 2018/12/21م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف إدارية وصحية بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف إدارية وصحية بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف لحملة البكالوريوس في «STC».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف لحملة البكالوريوس في «STC».. الشروط وطريقة التقديم

الدفاع المدني تبدأ اختبارات القبول للمرشحات على عدد من الوظائف

الدفاع المدني تبدأ اختبارات القبول للمرشحات على عدد من الوظائف

وظيفة إدارية بكلية الأمير محمد بن سلمان.. موعد وطريقة التقديم

وظيفة إدارية بكلية الأمير محمد بن سلمان.. موعد وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>