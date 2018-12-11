بشرى من «المسند» بشأن توقعات الطقس في الأيام المقبلة

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زف الدكتور عبدالله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، بشرى للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن طقس الأيام الخمسة المقبلة.

وتوقع المسند أن يكون الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية معتبرة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يجثم فوق أجوائنا، قد يستمر لبضعة أيام، ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية (معتبرة)، كما لا يلوح في الأفق القريب أيّ موجة لاسعة البرودة”.

وتابع قائلاً: “في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة”.

وأضاف: يؤثر البحر الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، منها: أنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل الشتاء، والخريطة المرفقة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الكبرى على الخريطة لهذا اليوم.