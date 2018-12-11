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واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»

واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»
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تواصل – جازان:

شهدت محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان، واقعة مفجعة، فبعد اختفاء غامض لشاب استمر لمدة يومين، عثرت الجهات الأمنية على الشاب في العقد الثاني متوفى بأحد الطرق بمحافظة صبيا، وذلك أثناء عودته من مقر عمله بجامعة جازان.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتوفى وُجد محروقاً بجوار سيارته بعد أن تعرض لصعق كهربائي حسب التحقيقات الأولية.

وكان الشاب الذي يعمل سائقاً بجامعة جازان، فُقد منذ يومين، وعثرت عليه الجهات الأمنية يوم أمس محروقاً بجوار مركبته بأحد الطرق بالقرب من قرية العدايا غرب محافظة صبيا، وتم نقل جثمانه للمستشفى؛ للكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي.

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