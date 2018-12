حكم قضائي يحظر بيع إصدارات أيفون القديمة في الصين

تواصل – وكالات:

تستمر النزاعات القضائية القائمة بين عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم وأبل، واليوم يصل أحد هذه النزاعات القانونية إلى أمر قضائي لصالح كوالكوم، تمنع من خلاله شركة أبل من بيع الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون في أسواق الصين.

حققت شركة كوالكوم انتصاراً جديداً في ساحة القضاء على شركة أبل، حيث فازت بحكم قضائي مبدئي يمنع شركة أبل من بيع إصدارات الأيفون السابقة في الصين، التي من بينها هواتف iPhone 6S و6S Plus و7 و7 Plus و8 و8 Plus وأيضاً iPhoneX.

من ناحية أخرى، تجاهلت أبل الحكم القضائي، كما علقت أن إصداراتها من هواتف الأيفون لا تزال تباع في أسواق الصين حتى الآن، رغم محاولات كوالكوم منذ عام تقريباً لحظر بيع هواتف الأيفون في الصين، هذا إلى جانب محاولات أخرى لحظر بيع هواتف الأيفون في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تنجح بالتأكيد في الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

يُذكر أن كلاً من كوالكوم وأبل لديهم العديد من النزاعات القانونية القائمة في أروقة المحاكم، من بينها التهم الموجهة من كوالكوم لشركة أبل لاحتكار السوق بأسعار مرتفعة، هذا إلى جانب نزاع آخر اتهمت فيه أبل بمشاركة براءة اختراع كوالكوم مع مورد منافس للشركة وهي شركة إنتل.

ويرتكز الحكم القضائي الجديد لصالح كوالكوم على انتهاك أبل لحقوق الملكية الفكرية لشركة كوالكوم، في استخدام تقنية تغيير حجم الصور وإدارة التطبيقات، حيث يمكن لشركة أبل تخطي الحكم القضائي بتحديث البرمجيات في الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون.