«المغامسي» يرد على المنادين بإسقاط الولاية وفتح المحلات وقت الصلاة (فيديو)

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أكد الشیخ صالح المغامسي إمام وخطیب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه لا ينبغي فتح المحال وقت الصلاة.

وقال المغامسي إن الصلاة أعظم وأجل شعائر الدين، وإذا أذن للناس أن يبیعوا ويشتروا أثناء وقت الصلاة فإن ھذا سیذھب نور الشعیرة بینھم، مضیفاً أنه لا يوجد نص شرعي صريح يوجب منع البیع والشراء وإغلاق المحلات أثناء الصلاة عدا ما ورد في صلاة الجمعة، لكن استنباط وفھم نصوص الشرع يدل على ذلك.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “في الصورة” على “روتانا خلیجیة”، بأنه قد يُسمح بتعديل مدة إقفال المحال وتغییرھا من مكان إلى آخر، واختصار فترة الاستراحة بین الصلاة والإقامة في المساجد التي تقع في الأسواق والمراكز التجارية.

وفیما يخص المطالبات بإسقاط الولاية على المرأة، قال المغامسي: إن الفتاة لا يمكن أن تُنكح إلا بإذن أبیھا، أما قوامة الرجل على المرأة فمنصوص علیھا في القرآن الكريم، ودلت العديد من الأحاديث الصحیحة على أن الزوجة يجب أن تطیع زوجھا.

وأشار إلى أن جعل الأب ولیاً على ابنته والزوج قوّاماً على زوجته ھو لجعل المرأة محفوظة الجانب مرعیة الحرمة، وأن المرأة في كل أحوالھا بحاجة إلى قیِّم على أمرھا.