الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

قضية «تحرش موظف بيتيمة» تعود على الساحة من جديد

قضية «تحرش موظف بيتيمة» تعود على الساحة من جديد

توضيح عاجل من جهة رسمية بشأن مراجعة «رسوم المرافقين»

توضيح عاجل من جهة رسمية بشأن مراجعة «رسوم المرافقين»

«الغذاء والدواء» تُحذّر من مستحضرات تخسيس تحتوي مواد خطرة

«الغذاء والدواء» تُحذّر من مستحضرات تخسيس تحتوي مواد خطرة
0

تواصل- فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضري (Magrim Super Power Slimming) و (Burning Fat Slimming capsule) بسبب تسويقهما بادعاءات مضللة وغش أحدهما بمادتين دوائيتين محظورتين والآخر بمادة دوائية محظورة.

وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة مستحضر (Magrim Super Power Slimming)الذي يتم التسويق والترويج له عبر باعة متجولين ومواقع انترنت وتطبيقات للتواصل الاجتماعي باعتباره مستحضراً طبيعياً وفعّالاً للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات “الهيئة” أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في هونج كونج بمادتي (Sibutramine) و (Phenolphthalein) الدوائيتين المحظورتين لعدم ضمان مأمونيتهما وخطرهما على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة استخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأشارت إلى أنها رصدت أيضاً خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة، مستحضر (Burning Fat Slimming capsule) الذي يسوق ويروج له من قبل باعة متجولين وعلى مواقع الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي باعتباره مستحضراً طبيعياً وفعّالاً للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات “الهيئة” أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في البرازيل بمادة (Sibutramine) الدوائية المحظورة بسبب عدم ضمان مأمونيتها وخطرها على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة لاستخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب استخدام المستحضرين والتخلص مما لديهم من عينات منهما، محذرةً بشدة من تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى “الهيئة” أو التي لم تفسح منها، مشيرة إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.

وأهابت “الهيئة” بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662، أو الرقم الموحد:19999، أو عبر البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

«الغذاء والدواء» تطلق خدمة لتلقي بلاغات نقص الأدوية إلكترونياً

«الغذاء والدواء» تطلق خدمة لتلقي بلاغات نقص الأدوية إلكترونياً

هل اللحوم المبردة تسبب السرطان؟.. «الغداء والدواء» توضح

هل اللحوم المبردة تسبب السرطان؟.. «الغداء والدواء» توضح

«الغذاء والدواء»: بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية تضاعفت 10 مرات

«الغذاء والدواء»: بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية تضاعفت 10 مرات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>