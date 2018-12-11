أمانة العاصمة المقدسة تضع اللمسات الأخيرة لمشروع المواقف الذكية للسيارات (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تشهد العاصمة المقدسة قريباً افتتاح مشروع المواقف الذكية للسيارات، والذي تضع الأمانة اللمسات الأخيرة له، حيث يعد هذا المشروع أكبر مجمع آلي لمواقف السيارات في الشرق الأوسط، وسيصل عدد المواقف بالمشروع لـ540 موقفاً، داخل مبنى مكون من 13 طابقاً.

ويقع المشروع الذي يأتي ضمن حزمة من المواقف الذكية تخطط الأمانة لإطلاقها، بجوار مقبرة المعلا في حي السليمانة، ولا يبعد عن المسجد الحرام سوى كيلو متر واحد فقط، ويستغرق استلام السيارة من هذه المواقف 90 ثانية فقط.

وتحتوي المواقف على عدد من البوابات لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السيارة يتم إدخالها عبر “روبوت” وقياس وزنها وحجمها وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف، ولكي يتم استرجاع السيارة يطلبها صاحبها ومن ثم يقوم “الروبوت” باسترجاعها من مكانها وتسليمها لصاحبها وتسليمه الفاتورة التي أكدت الأمانة أنها لن تزيد على 10 ريالات للساعة الواحدة حتى في رمضان وموسم الحج.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها إطلاق حزمة من المواقف الآلية الذكية للسيارات في عددٍ من المواقع، ويعد هذا المشروع الذي أوشك على الاكتمال باكورة هذه المشروعات المزمعة.