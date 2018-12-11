قضية «تحرش موظف بيتيمة» تعود على الساحة من جديد

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تواصل- فريق التحرير:

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاقاً بعنوان “#اهمال_قضيه_تحرش_بيتيمه_جازان”، سلطوا فيه الضوء على قضية تحرش موظف متعاقد مكلف بالعمل سائقًا لليتيمات.

وطالب المغردون من خلال الهشتاق، المتداول على نطاق واسع، بإنهاء قضية تحرش موظف بيتيمات كان مكلفاً بنقلهن، ومنع حدوث أي إهمال لهذه القضية.

وكان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، في يونيو الماضي، فتح تحقيقًا قبل شهر مع موظف متعاقد مكلف بالعمل سائقًا لليتيمات، وذلك من جراء عدة شكاوى واجهته من اليتيمات فيما كانت إحداهن تتهمه بالتحرش بها ودعوتها للركوب معه في سيارته الخاصة.

وكشفت المعلومات، آنذاك أن قسم الرعاية بفرع الوزارة على علم بأن السائق المتهم نقل اليتيمات كل منهن على حدة دون خروج المرافقات أو المشرفات وهو ما عرضهن لحادثة التحرش والتلفظ من السائق.

وفي سياق آخر، اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ميثاقاً لمكافحة التحرش في بيئة العمل، خاصاً داخل وزارته.

ويهدف الميثاق الذي حوى 12 مادة، لإيجاد بيئة عمل صحية آمنة وتتسم باحترام الجميع. ويهدف لحماية موظفي الوزارة أو ذوي العلاقة بها من التصرفات الخادشة للحياء، والحيلولة دون وقوع اعتداءات غير أخلاقية، ومعاقبة مرتكبيها. وجاء منسجماً مع نظام مكافحة التحرش الصادر بقرار مجلس الوزراء.

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