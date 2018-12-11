الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

قضية «تحرش موظف بيتيمة» تعود على الساحة من جديد

قضية «تحرش موظف بيتيمة» تعود على الساحة من جديد

توضيح عاجل من جهة رسمية بشأن مراجعة «رسوم المرافقين»

توضيح عاجل من جهة رسمية بشأن مراجعة «رسوم المرافقين»

قبل 20 ديسمبر.. تعرَّف على أبرز الاستفسارات الخاصة بالتسجيل في القيمة المضافة

قبل 20 ديسمبر.. تعرَّف على أبرز الاستفسارات الخاصة بالتسجيل في القيمة المضافة
0

تواصل – فريق التحرير:

عرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أهم الاستفسارات الخاصة بتسجيل المنشآت بضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال.

وشدد الهيئة على الكيانات التي تتجاوز توريداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي، أن تقوم بالتسجيل قبل 20 ديسمبر الجاري.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الأسئلة والإجابات الخاصة بضريبة القيمة المضافة:

1- ما هي المنشآت التي يجب عليها التسجيل؟

جميع المنشآت أو الكيانات التي تتجاوز توريداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي، ملزمة بالتسجيل قبل 20 ديسمبر.

2 – ما هي الفوائد التي تحصل عليها المنشآت عند تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة؟

  • معرفة الضريبة على المدخلات (المشتريات)، والضريبة على المخرجات (المبيعات)، بشكل واضح.
  • استرداد الضريبة التي تحملتها على مشترياتها من السلع والخدمات.
  •  تنظيم المعاملات المالية من خلال إصدار الفواتير الضريبية.

3 – ما هي عقوبة عدم التسجيل خلال الفترة المحددة؟

غرامة مالية، وإيقاف العديد من الخدمات، بالإضافة إلى عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.

4 – كيف يتم احتساب حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

يحتسب حد التسجيل على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة باستثناء الأصول الرأسمالية، إما على أساس الأشهر الـ 12 الماضية أو الأشهر الـ 12 المقبلة.

5 – ما هي طريقة التسجيل في القيمة المضافة؟

يتم التسجيل عن طريق الدخول للحساب في البوابة، ثم اختيار أيقونة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعدها تعبئة النموذج وإرفاق الوثائق المطلوبة، وبعد مراجعة اللب من قبل الهيئة والموافقة عليه يتم الحصول على شهادة التسجيل.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

«الزكاة والدخل» تدعو هذه المنشآت لسرعة التسجيل في «القيمة المضافة»

«الزكاة والدخل» تدعو هذه المنشآت لسرعة التسجيل في «القيمة المضافة»

«الزكاة والدخل»: نفذنا 25 ألف زيارة ميدانية لتوعية المنشآت بالقيمة المضافة

«الزكاة والدخل»: نفذنا 25 ألف زيارة ميدانية لتوعية المنشآت بالقيمة المضافة

هل يتطلب من المنشآت فواتير ومستندات عند تقديم الإقرارات الضريبية؟

هل يتطلب من المنشآت فواتير ومستندات عند تقديم الإقرارات الضريبية؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>