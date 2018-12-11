توقعات بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل

تواصل – وكالات:

واصل النفط مكاسبه أمس بتسجيله ارتفاعًا قدره 1%، على خلفية قرار أوبك بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا ابتداء من يناير المقبل لدعم الأسعار. وقالت وكالة بلومبرج إن برميل برنت سجل 62 دولارًا بزيادة 1% بعد ارتفاع السوق 2.7% يوم الجمعة الماضي على إثر اتفاق خفض الإنتاج.

ولفت التقرير إلى مخاوف البعض من أن يكون قرار الخفض ليس كافيًا بالصورة المأمولة لسحب المخزونات التي تشكلت بالآونة الأخيرة.

وفيما قالت صحيفة بيزنس تايمز، إن الاتفاق الأخير يدعم صناعة النفط والغاز في منطقة الخليج، توقعت شركة برنستان للطاقة أن يبلغ متوسط سعر البرميل 70 دولارًا خلال العام المقبل في ضوء التوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.3 مليون برميل.

وعلى صعيد ذي صلة وصف بنك مورجان ستانلي الأمريكي قرار الخفض بأنه كافٍ من أجل موازنة السوق ومنع التخمة في المعروض. واتخذت أوبك بصعوبة بالغة يوم الجمعة الماضي قرارًا بخفض الإنتاج 800 ألف برميل يوميًا من أعضائها، و400 ألف من المنتجين من خارجها ابتداء من يناير المقبل لدعم الأسعار التي تراجعت بنسبة 25%. وكان للقرار أثره الفوري على الأسواق التي سجلت زيادة سريعة تراوحت بين 3 إلى 5%.