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ميثاق يمنع الخلوة بين الجنسين في مكاتب العمل

ميثاق يمنع الخلوة بين الجنسين في مكاتب العمل
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تواصل- الرياض:

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ميثاقاً لمكافحة التحرش في بيئة العمل، خاصاً بوزارته.

الميثاق الذي حوى 12 مادة هدف، بحسب المعلومات، لإيجاد بيئة عمل صحية آمنة وتتسم باحترام الجميع. ويهدف لحماية موظفي الوزارة أو ذوي العلاقة بها من التصرفات الخادشة للحياء، والحيلولة دون وقوع اعتداءات غير أخلاقية، ومعاقبة مرتكبيها. وجاء منسجماً مع نظام مكافحة التحرش الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وأشارت المعلومات إلى أن مواد الميثاق الـ 12 نصت على أن مواده تنطبق على جميع الموجودين في بيئة العمل من مديرين وموظفين وحتى المتدربين وطالبي والوظيفة.

وشددت المواد على تجنب الخلوة مع الجنس الآخر، وذلك عبر الاجتماع في مكان مفتوح أو ترك باب المكتب مفتوحاً، بحيث يمكن رؤية ما بداخله، وضرورة غض البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق للمسائل الشخصية خارج نطاق العمل، لا على سبيل المزح ولا الجد.

وجاء في المواد أن كل موظف علم عن واقعة تحرش عليه الإبلاغ عنها ولو لم يكن طرفاً فيها، ولصاحب الصلاحية تشكيل لجنة تحقيق لا تقل عناصرها عن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة واحدة على الأقل، ويتم إيقاع العقوبات الإدارية التأديبية على المشتكى عليه بعد صدور قرار اللجنة دون الإخلال بحق المشتكي في التوجه للجهات المختصة في الدولة، كما يعاقب الميثاق من يثبت أن دعواه كيدية.

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