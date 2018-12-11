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بالفيديو.. تدريبات غريبة للقوات الخاصة الروسية

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تواصل-وكالات:

نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو وصفته بـ”الغريب”، يظهر تدريبات قوات السبيتسناز، وهي وحدة تابعة للقوات الخاصة الروسية، تعمل تحت قيادة وكالة المخابرات العسكرية.

وقال موقع “بيزنيس إنسايدر” إن الفيديو يظهر تدريباً غريباً لقوات سبيتسناز، مضيفاً أن أهدافه تبقى غير مفهومة.

ويرصد بداية الفيديو نزول عدد من عناصر سبيتسناز من عربة عسكرية، قبل أن يشرعوا في تنفيذ حركات قتالية متعددة.

أما الجزء الأغرب في التدريب فهو قيام أحد العناصر بقفزة طويلة فوق غطاء محرك سيارة، ثم تهشيم زجاجها الأمامي بقدميه.

وذكر المصدر أن هذه الحركة المبهمة، لم يعرف إلى حدود الساعة الهدف منها.

وقال معلقون على الفيديو إن عرض عناصر سبيتسناز هو جزء من استعراض حركاتهم وطرق اشتغالهم.

فيما ذكر آخرون أن لاستعراض الفنون القتالية ضوابط، كما أنه لكل حركة هدف تكتيكي معين.

 

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