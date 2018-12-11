نصائح تُجنبك المتاعب الصحية أثناء الرحلات

تواصل – وكالات:

نشرت صيدلانية ألمانية، بعض النصائح لتجنب المتاعب الصحية، والتي قد تتسبب في تعكير صفو الرحلات السياحية، عبر اصطحاب صيدلية تحتوي على أدوية لعلاج المتاعب الشائعة، كنزلات البرد أو آلام البطن أو لدغات البعوض.

وأوضحت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج، أنه -إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة، التي يتم تعاطيها بانتظام، كأدوية ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الحساسية أو الغدة الدرقية- ينبغي أن تضمّ صيدلية السفر الأدوية التي عادة ما تحتوي عليها الصيدلية المنزلية، كالمسكنات والأدوية الخافضة للحرارة وأدوية الإسهال والسعال والتهاب الحلق والزكام والغثيان.

وطالبت بضرورة أن تشتمل صيدلية السفر على كريمات واقية من الشمس ومستحضرات لعلاج لدغات الحشرات، بالإضافة إلى مراهم الجروح ومستحضرات التعقيم والضمادات واللاصقات الطبية.

كما شدّدت على ضرورة اصطحاب أدوية أخرى تبعًا لطبيعة الرحلة السياحية؛ فعلى سبيل المثال يمكن اصطحاب قطرة أذن لعلاج التهابات القناة السمعية في رحلات الغوص أو لاصقات لعلاج البثور في حال رحلات التجول. ومن المفيد أيضًا اصطحاب كريم يحتوي على جرعة منخفضة من الكورتيزون لعلاج التورمات والالتهابات.

وفي ما يتعلق بكمية الأدوية، أكدت زيلربيرج، أنه من الأفضل اصطحاب كمية أكبر من الكمية المتوقعة لمدة الرحلة بمعدل الثلث، تحسّبًا لأية ظروف طارئة كتأخر موعد رحلة العودة على سبيل المثال.