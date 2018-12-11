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مبعوث دولي سابق لليمن: الحوثيون غير جديرين بالثقة ولم يلتزموا بأي اتفاق

مبعوث دولي سابق لليمن: الحوثيون غير جديرين بالثقة ولم يلتزموا بأي اتفاق
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تواصل – الرياض:

وصف ديف هاردن، المدير الإداري لمجموعة جورج تاون الاستراتيجية، ومبعوث «USAID» السابق إلى اليمن “الحوثيين” بأنهم غير جديرين بالثقة، إذ لم يسبق لهم الالتزام بأي اتفاقية أو مبادرة من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين، مؤكداً أن المملكة وحلفاءها عملوا في أكثر من مناسبة على وقف الأزمات الإنسانية التي ضربت اليمن.

وأوضح “هارن” في تصريحات له، وفقاً لـ”الوطن”، أن الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة، تحاول الدفع باتجاه إنهاء معاناة اليمنيين الإنسانية والسياسية التي تشهدها البلاد منذ أربع سنوات، مشيراً إلى أنه يرى تطوراً سيطرأ على الوضع اليمني وتحسن لصالح المدنيين في البلاد.

وأكد أن ثقة المجتمع الدولي معلقة على التحالف والتزامها بالمعايير الإنسانية والقانونية.، وأن أولويات الولايات المتحدة في اليمن تتركز حول الرغبة الأميركية ببقاء اليمن موحداً ومتماسكاً ومحكوماً من قبل حكومته الشرعية إضافة إلى التشدد الأميركي بمنع قيام حزب الله جديد في منطقة الخليج الاستراتيجية والشريكة لأميركا في مكافحة الإرهاب العالمي.

وأضاف قائلاً: (أميركا ستتمسك بالقرار 2216، وتدفع لتنفيذه لتحقيق هذه الأولويات).

وفي السياق ذاته أشار “هاردن” إلى مصلحة أميركا المباشرة، وتحديداً إدارة ترامب، هي وقف خطر الحوثي، إذ تستهدف الإدارة الأمريكية من ضمن استراتيجيتها ضد إيران وقف نفوذ الميليشيات الإيرانية، حيث سبق وأشارت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة إلى ارتباط وثيق بين الحوثي وإيران وتسلم الجماعة الانقلابية أسلحة ومعدات من إيران بالإضافة إلى مستشارين ومقاتلين من حزب الله أعانوا الجماعة الحوثية منذ بداية الانقلاب.

إلى ذلك جددت الإدارة الأميركية الأحد التزامها الكامل بدعم المملكة في الحرب على الحوثيين حيث قال تيموثي لندكينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية الأميركية: «الولايات المتحدة ستستمر ببذل أقصى الجهود لمكافحة النفوذ الإيراني والجماعات الانقلابية الأخرى في اليمن»، مؤكداً أن دعم التحالف هو أمر ضروري والقيام بغير هذا ليس من مصلحتنا ومن شأنه إرسال رسائل خاطئة لحلفائنا.

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