بخطوة واحدة.. قرار جديد يمنع التوطين الوهمي ويجذب المواطن للعمل بالقطاع الخاص

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تواصل- الرياض:

أكد اقتصاديون، أن قرار مجلس الضمان الصحي بضرورة إلزام المنشآت بالتأمين الطبي لموظفيها السعوديين وأفراد أسرهم، سيسهم في إبقاء المنشآت التي تعمل بنظام مؤسسي بعيدة عن العشوائية.

وأوضحوا، أن القرار يرفع إقبال المواطنين على وظائف القطاع الخاص، لافتين إلى أن القرار سيحد من السعودة الوهمية بشكل كبير؛ إذ إن النظام السابق لم يشترط ضرورة تقديم الخدمة التأمينية للمواطنين، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح الدكتور لؤي الطيار، أن إلزام مجلس الضمان الصحي كافة المنشآت بتقديم التأمين الطبي لكافة الأفراد العاملين لديها من مواطنين وأجانب وعوائلهم، سيرفع جاذبية القطاع الخاص بالنسبة للمواطنين؛ إذ إن النظام مطبق في السابق على الأجانب، وحالياً مع تطبيقه على المواطنين ستزداد رغبتهم على العمل في القطاع الخاص.

وبيَّن أن للقرار انعكاسات غير مباشرة، إذ ستبدأ المنشآت في تعيين محاسب قانوني لها لإدارة عملياتها المحاسبية، دون ترك عملها بشكل عشوائي.

وقال رجل الأعمال حمزة عون: “إلزام المنشآت بالتأمين للفرد السعودي وأفراد عائلته سيسهم في استقرار الأسر، وإقبالها على العمل في القطاع الخاص، كما أن الموظفين في السابق كانوا ينفرون من العمل في القطاع الخاص، وحالياً سيصبح القطاع أكثر جاذبية عن الفترة السابقة”.

ونوه بشروط اشتمال التأمين الطبي لأفراد الموظف العامل في القطاع الخاص، وضرورة التأمين للزوجة والبنات غير المتزوجات والأبناء دون سن الـ 25.

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