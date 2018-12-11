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تعرف علي الفوائد المذهلة لـ «فاكهة» الطماطم!

تعرف علي الفوائد المذهلة لـ «فاكهة» الطماطم!
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تواصل – وكالات:

تعتبر الطماطم أحد أنواع الفاكهة وهي معلومة قد لا يكون الكثيرون على دراية بها، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر المهمة لبناء الجسم والوقاية من الأمراض المختلفة. لذلك لا يستغني عنها أي منزل.

ومن أهم هذه الفوائد: تقوية الرؤية، تحسين عملية الهضم، وضبط ضغط الدم، بالإضافة إلى التحسين من مشاكل مرض السكري، وعلاج مشاكل البشرة، تنشيط الدورة الدموية، تقليل مستوى الكولسترول، حماية الكلي، وأخيراً وليس آخراً الحماية من عدوى المسالك البولية.

القيمة الغذائية للطماطم:

تحتوي الطماطم على العديد من المكونات الغذائية فهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي لها تأثير إيجابي على مشاكل الأوعية الدموية، حيث تحتوي على فيتامين أ- سي- K-ب6 وحمض الفوليك، الثيامين، وكذلك هي مصدر غني بالبروتينات، والألياف الغذائية، الفوسفور، النحاس، البوتاسيوم، الماغنسيوم والمنجنيز.

إليك الفوائد بالتفصيل:

1- عامل مضاد للأكسدة: تحتوي الطماطم على كمية كبيرة من اللكوبين حيث يساعد على الوقاية من السرطان مثل سرطان البروستاتا والرحم، المعدة، سرطان المريء وكذلك الثدي وذلك جاء وفقاً لما أثبتته مدرسة هارفد للصحة العامة.

2- مصدر غني بالفيتامينات والمعادن: تحتوي الطماطم على 40% من فيتامين سي وتحتوي أيضاً على البوتاسيوم والحديد، حيث يلعب البوتاسيوم دوراً حيوياً في تشكيل جسم الإنسان وتنشيط الدورة الدموية وكذلك فيتامين k يعتبر مكوناً ضرورياً للسيطرة على أي نزيف والحماية من تجلط الدم.

3- الوقاية من مشاكل القلب: يعمل الليكوبين على الوقاية من دهون الدم المؤكسدة وكذلك من مشاكل الأوعية الدموية، حيث إن تناول الطماطم باستمرار يعمل على تقليل كولسترول LDL بالدم.

4- التخلص من الآثار الجانبية للتدخين: تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين أ، حيث تعمل على تقليل أضرار التدخين بالجسم وكذلك الحماية من سرطان الرئة.

5- تقوية الرؤية: يعمل فيتامين أ على المساعدة في تحسين الرؤية وعلاج دمور العين حيث يعتبر فيتامين أ مضاداً للأكسدة يتكون من البيتا كاروتين في الجسم.

6- تسهيل عملية الهضم: تساعد الطماطم على تحسين عملية الهضم وكذلك الوقاية من الإمساك والإسهال حيث تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء لتجنب مرض السرطان ونسبة الكولسترول العالية.

7- تقليل ضغط الدم: تناول الطماطم يومياً يعمل على تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بالشرايين.

8- التحكم في مرض السكري: أثبتت بعض الدراسات بالمنظمة الطبية في الصحيفة الأمريكية أن تناول الطماطم يومياً يعمل على تقليل الضغط المؤكسد للنوع الثاني من مرض السكري.

9- علاج البشرة: للطماطم تأثير إيجابي على صحة الأسنان والعظام والشعر والبشرة. عصير الطماطم يعرف باستخدامه للوقاية من حروق الشمس.

10- الوقاية من عدوى الجهاز البولي: تساعد الطماطم على الوقاية من المسالك البولية والتهابات الجهاز البولي وسرطان المثانة لاحتواء الطماطم على نسبة عالية من المياه التي تنظم عملية البول.

11- الوقاية من حصوات المرارة: يساعد تناول الطماطم اليومي على تهدئة المرارة، حيث أثبتت الكثير من الدراسات دور الطماطم الفعال في الوقاية من الأمراض المزمنة والعديد من أنواع السرطان.

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