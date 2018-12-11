«التعليم» تكشف حقيقة العلاقة بين برامج إعداد المعلم الجديدة والتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن تطبيق برامج إعداد المعلم الجديدة لا يؤثر على فرص توظيف خريجي برامج إعداد المعلم السابقين.

وأوضح العصيمي في تغريده له عبر حسابه بـ”تويتر”: أن تطبيق برامج إعداد المعلم الجديدة لا يؤثر على فرص توظيف خريجي برامج إعداد المعلم السابقين ومن التحقوا بهذه البرامج قبل تطبيق البرامج الجديدة.

وتابع بقوله: صدر العام الماضي قرار الوزارة بإيقاف القبول في برامج إعداد المعلم بمرحلة البكالوريوس، ما عدا برامج رياض الأطفال ونفذ الإيقاف بدءاً من هذا العام 1440/1439هـ، ولم يمس الإيقاف الطاقة الاستيعابية للجامعات، لأن البرامج وجهت إلى المجالات العلمية والأدبية البحتة، مع فصلها عن الشق التربوي.

وكان مغردون قد تداولوا اليوم أخبارًا عن إيقاف التعيين في مسلك التعليم بمرحلة البكالوريوس واقتصاره على البرامج الجديدة، والتي ستطبق بدءاً من العام القادم، وهو ما أثار حالة من التضجر بين أوساط الخريجين.