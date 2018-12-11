توضيح عاجل من جهة رسمية بشأن مراجعة «رسوم المرافقين»

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تواصل- الرياض:

أبلغ مركز الاتصال الدولي السعودي، وكالة بلومبيرغ بالبريد الإلكتروني أن “وزير الإعلام عواد العواد نفى أن تكون رسوم المرافقين خاضعة للمراجعة”، وفقا لما نشرته “عكاظ”.

وكانت وكالة «بلومبيرغ»، نقلت عن 4 مصادر مطلعة، بحسب قولها، إن “السعودية تقوم بمراجعة سياستها بشأن الرسوم التي تفرضها على العمالة الوافدة”.

ونسبت «بلومبيرغ» إلى أحد مصادرها المشار إليهم قوله: إن “الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو”.

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