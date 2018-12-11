هل تعاني من «قُرحة البرد»؟ إليك هذه العلاجات الطبيعة

تواصل – وكالات:

يجد المصاب ببثور قرحة البرد صعوبة في الأكل، وعند انفجار هذه البثور التي تظهر حول الفم يشعر بالألم. وعادة تشفى هذه البثور خلال أسبوع أو اثنين، لكن نظراً لأنها تؤثر على المظهر، والصعوبات التي تسببها، ولأنها يمكن أن تنتقل للآخرين عن طريق التقبيل إليك هذه العلاجات الطبيعية لتسريع الشفاء:

* لتقليل الالتهاب وتخفيف الألم على اللثة، وتقليل الصداع الناتج عن قرحة البرد ضع قطع من الثلج على موضع الألم.

* استخدم زيت شجرة الشاي لعلاج هذا الالتهاب. بلّل قطعة قطن بالزيت وادهن مواضع القرحة.

* العسل أداة فعّالة في محاربة الالتهابات البكتيرية التي تنمو حول بثور قرحة البرد.

* زيت النعناع أيضاً من العلاجات الآمنة والفعّالة لالتهابات قرحة البرد.

* لتسريع الشفاء اطحن فص ثوم وضعه على المناطق المصابة، سيساعد ذلك على تخفيف الورم.