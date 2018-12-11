نائب أمير الرياض يزور الرائد «الوادعي» بالمستشفى في وادي الدواسر (صور)

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اطمأن الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض على صحة الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي، الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر، منوهاً بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته.

وأعرب الرائد الوادعي عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة الرياض على حرصه ومشاعره، مؤكداً على القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدٍ وضال عن منهج هذه البلاد المباركة.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن قد زار أمس الإثنين، الرائد الوادعي في مستشفى قوى الأمن، برفقة عدد من المسؤولين.