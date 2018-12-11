الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«عرض راقص» بمهرجان التسوق في «داير جازان».. وقرار عاجل من المحافظ

«عرض راقص» بمهرجان التسوق في «داير جازان».. وقرار عاجل من المحافظ

«التعليم» تكشف حقيقة تأثير برامج إعداد المعلم الجديدة على التوظيف

«التعليم» تكشف حقيقة تأثير برامج إعداد المعلم الجديدة على التوظيف

موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب

موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب

العثور على «مفقود سكاكا» متوفى داخل خيمته بمنطقة نائية

العثور على «مفقود سكاكا» متوفى داخل خيمته بمنطقة نائية

تفاصيل مشاريع الإسكان الجديدة للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة

تفاصيل مشاريع الإسكان الجديدة للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة
0

 

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الإسكان مشروعين جديدين للفلل السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة في مدينتي سكاكا والمجمعة، توفران 734 فيلا سكنية، وذلك ضمن برنامج “سكني 2018″، الذي يستهدف في عامه الثاني تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إن هذه المشاريع متاحة للحجز أمام المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، كما أنه سيتم تسليمها للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي، مبيّنة أنه بإمكان المواطنين زيارة فيلا العرض التي تم تأثيثها وتجهيزها بشكل كامل في كل مشروع، إضافة إلى بعض المزايا والخصومات التي يتحصل عليها المستفيدون من أشهر شركات الأثاث في المملكة، وذلك بعد تأكيد الحجز للفيلا السكنية.

وشملت المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مشروع سكاكا، الذي يوفر 294 وحدة سكنية من نوع فيلا تبلغ مساحتها 500 متر مربع، بتصاميم مناسبة تلبي احتياج الأسر، وتكفل الإقامة في بيئة سكنية تتناسب مع ثقافة الأسرة السعودية وتراعي احتياجاتها، حيث تضم 3 غرف نوم ومجلس وصالة ومطبخ و3 دورات مياه وغرفة خصصت للغسيل، وتبدأ أسعارها (382,500 ريال) وبأقساط شهرية تبدأ من (1,275 ريالاً)، وتتوفر به كامل الخدمات، إذ يحوي على مواقع مخصصة للمدارس، و3 مساجد، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وملاعب للأطفال، ومرفقين تجاريين، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع بالقرب من المناطق العمرانية.

أما مشروع محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، فيبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 440 فيلا بقيمة (380,000 ريال) للفيلا، وقسط شهري يبدأ من (1,266 ريالاً)، علماً أن مساحة الأرض لكل فيلا هي 500 متر مربع، ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية (603,250 مترا مربعًا)، مساجد وحدائق، وأراضٍ مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية، ويتميز بتكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي يحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية.

وأكّدت الوزارة أن هذه المشاريع التي سيتم تسليمها للمستفيدين مكتملة البنية التحتية والخدمات، من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة، وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، حيث تأتي هذه المشاريع امتداداً لنحو 31 مشروعاً للفلل السكنية الجاهزة سبق وأن أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث توفر هذه المشاريع أكثر من 9179 فيلا سكنية، تتوزع في مختلف مدن المملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العثور على «مفقود سكاكا» متوفى داخل خيمته بمنطقة نائية

العثور على «مفقود سكاكا» متوفى داخل خيمته بمنطقة نائية

تفاصيل تخصيص 92 مليون ريال لمشروع «إسكان الدوادمي» بالرياض

تفاصيل تخصيص 92 مليون ريال لمشروع «إسكان الدوادمي» بالرياض

الرياض.. وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بـ«الأرطاوية» (صور)

الرياض.. وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بـ«الأرطاوية» (صور)

فيديو مرعب.. مواطن يُوثق تصدعات خطيرة بسور مدرسة

فيديو مرعب.. مواطن يُوثق تصدعات خطيرة بسور مدرسة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>