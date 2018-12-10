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هل تريد حساب استهلاك الأجهزة للكهرباء؟.. استخدم هذه الطريقة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح منصور الشبيبي المهتم بنشر التوعية ضد مخاطر الكهرباء، الذين يريدون حساب مدى استهلاك الأجهزة للكهرباء، باستخدام جهاز صغير يسمى “fibaro”، الذي يحدد معدل الاستهلاك سواء باليوم أو الأسبوع أو الشهر، حيث يتم توصيله بتطبيق زكي عبر الهاتف يحدد معدل الاستهلاك.

وقال الشبيبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “للذين يبحثون عن قطعة تحدد استهلاك الجهاز.. جهاز fibaro تستطيع استخدامه وتربطه بتطبيق الجوال ليعطيك الاستهلاك وتفاصيل الجهاز”.

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