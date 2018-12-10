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«التعليم» تكشف حقيقة تأثير برامج إعداد المعلم الجديدة على التوظيف

«التعليم» تكشف حقيقة تأثير برامج إعداد المعلم الجديدة على التوظيف
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعلیم أن تطبیق برامج إعداد المعلم الجديدة لا يؤثر على فرص توظیف خريجي برامج إعداد المعلم السابقة، وكذلك من التحق بھذه البرامج قبل تطبیق البرامج الجديدة.

وأوضح مبارك العصیمي المتحدث الرسمي لوزارة التعلیم أنه قد صدر العام الماضي قرار الوزارة بإيقاف القبول في برامج إعداد المعلم بمرحلة البكالوريوس؛ ما عدا برامج رياض الأطفال.

وأضاف العصيمي أن الإيقاف نُفذ بدءاً من ھذا العام 1439 – 1440ھـ ولم يمس الإيقاف الطاقة الاستیعابیة للجامعات؛ لأن البرامج وجھت إلى المجالات العلمیة والأدبیة البحتة، مع فصلھا عن الشق التربوي.

يُذكر أن وزير التعلیم الدكتور أحمد العیسى، وجه مديري الجامعات بفتح برامج إعداد المعلم من العام الجامعي 1440 – 1441ھـ، في مستوى الدراسات العلیا؛ ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة، فتكون في مستوى البكالوريوس.

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