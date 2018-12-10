متحدث «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار وموجة باردة على هذه المناطق (فيديو)

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توقع حسين القحطاني المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة، تعرض بعض المناطق في المملكة لهطول أمطار وموجة باردة قادمة من الشمال تؤثر على شمال المملكة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “معالي المواطن”، أن الموجة الباردة ستؤثر خلال اليومين المقبلين على الرياض والمناطق الجنوبية الداخلية من المملكة.

وتابع القحطاني، أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد تشير إلى وجود فرص لتكون السحب الرعدية الركامية على المرتفعات الجبلية.

وأشار المتحدث الرسمي للأرصاد، إلى وجود تنبيهات متقدمة على عسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة، مضيفاً أن هناك تنبيهات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وكذلك على الشمالية.