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انتصار جديد لـ«السترات الصفراء».. الرئيس الفرنسي يقرر رفع الأجور وخفض الضرائب

انتصار جديد لـ«السترات الصفراء».. الرئيس الفرنسي يقرر رفع الأجور وخفض الضرائب
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تواصل – فريق التحرير:

ألقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، كلمة بمناسبة الاحتجاجات التي اجتاحت العاصمة باريس خلال الأيام الأخيرة، اعتراضاً على بعض القرارات الضريبية.

ووعد ماكرون خلال كلمته بالاستجابة لمطالب المتظاهرين أو “أصحاب السترات الصفراء”، مؤكداً أنه سيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن ألفي يورو، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي مخاطباً المعترضين: “أتحمل مسؤوليتي في إثارة مشاعر الغضب لدى البعض.. ويمكننا إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية” ولكنه في الوقت ذاته وجه رسالة صارمة قال فيها: “لا يمكن للغضب أن يبرر العنف والشغب”.

وأضاف: “الغضب والاحتجاج لا يبرران الهجوم على رجال الشرطة والعنف غير مقبول إطلاقاً”، وطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب، مشدداً على ضرورة انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور.

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