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الغرامة والتشهير لصيدليتَيْن مخالفتين بالزلفي

الغرامة والتشهير لصيدليتَيْن مخالفتين بالزلفي
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صيدليتَيْن، تبيعان الأدوية ومستحضرات التجميل بمحافظة الزلفي، والمشرف المسؤول عنهما؛ بالتشهير والغرامة وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية بإجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص؛ وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد لاحظت أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية بمحافظة الزلفي إعلان وجود عروض ترويجية على منتجات الحليب وأدوات التجميل والمنظفات. وبالتحقق من تلك العروض تبين عدم التزام المنشأتين بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، وذلك بإعلان تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص؛ وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لمعاقبة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفَّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً من خلال تطبيق تخفيضات؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، ولضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافة.

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