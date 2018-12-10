الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب

موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب

العثور على «مفقود سكاكا» متوفى داخل خيمته بمنطقة نائية

العثور على «مفقود سكاكا» متوفى داخل خيمته بمنطقة نائية

وزير الاتصالات يكشف عن بشرى بشأن «سرعات الإنترنت»

وزير الاتصالات يكشف عن بشرى بشأن «سرعات الإنترنت»

إجراءات قوية ضد المنشآت غير الملتزمة بالتأمين على المواطنين

إجراءات قوية ضد المنشآت غير الملتزمة بالتأمين على المواطنين

أزمة جديدة تهدد أحدث وأغلى مقاتلة أمريكية في التاريخ

أزمة جديدة تهدد أحدث وأغلى مقاتلة أمريكية في التاريخ
0

 

تواصل – وكالات:

تتعرض مقاتلات “إف – 35″ الأمريكية، البالغ سعر الواحدة منها نحو 130 مليون دولار، لأزمة جديدة، بعد أن تحولت إحدى أهم مزاياها إلى عيب خطير؛ الأمر الذي يهدد دخولها الفعلي إلى الخدمة في الجيش البريطاني.

وذكرت صحيفة” الصن” البريطانية أن طلاء يتمتع بتقنية عالية يجعل من المقاتلات الأغلى في العالم “غير مرئية” لرادار العدو، يخدش بأسرع من المتوقع، ويجب استبدالها بعد كل عملية قتالية.

ورغم أن هذا الطلاء يجعل رادارات العدو غير قادرة على استهداف أو رؤية المقاتلات إف 35، تتمثل مشكلته الكبرى في أنه يعود إلى سابقته بشكل أسرع من المتوقع.

وأوضح مصدر في سلاح الجو الملكي البريطاني لصحيفة صنداي إكسبريس: “يجب تصحيح هذا الوضع قبل دخول الطائرات إلى الخدمة”.

بينما قال نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن المصنعة لهذه الطائرات، جيف بابوني، إن هذا العيب غير مقصود، مضيفاً “نقوم بإعادة الطلاء”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن سعودي رئيساً لمركز طبي شهير بأمريكا بسبب كفاءته

مواطن سعودي رئيساً لمركز طبي شهير بأمريكا بسبب كفاءته

فرنسا تطلب من «ترامب» عدم التدخل في شؤونها الداخلية

فرنسا تطلب من «ترامب» عدم التدخل في شؤونها الداخلية

تصريح مهم من «البنتاجون» بشأن العلاقات العسكرية مع المملكة

تصريح مهم من «البنتاجون» بشأن العلاقات العسكرية مع المملكة

اصطدام في الجو بين طائرتين أمريكيتين

اصطدام في الجو بين طائرتين أمريكيتين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>