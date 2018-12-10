وظائف لحملة البكالوريوس في «STC».. الشروط وطريقة التقديم

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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهني تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات ICT Applications Professional)، لحملة البكالوريوس والماجستير في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات.

واشترطت شركة الاتصالات، توفر خبرة لا تقل عن ست سنوات في مجال ذي صلة؛ وذلك وفقاً لبقية الشروط.

المسمى الوظيفي:

– مهني تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Professional).

الشروط:

1 – درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات.
2 – شهادة مهنية ذات صلة (محترفي إدارة البيانات المعتمدين CDMP أو شهادة SID أو توغاف TOGAF).
2 – خبرة أكثر من 6 سنوات في أحد هذه المجالات أو جميعها (إدارة البيانات، ونمذجة البيانات، وتصميم البيانات الوصفية وإدارتها، وأنشطة DWH، والمحافظة على المعلومات ومبادئ البيانات والمصفوفات والسياسات وتحديدها).

موعد التقديمالتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/12/10م وينتهي بتاريخ 2018/12/16م.

طريقة التقديم: عبر الرابط التالي (هنا).

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