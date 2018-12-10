وظائف إدارية وصحية بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحملة الثانوية العامة فما فوق.
الوظائف:
1 –مساعد إداري ثالث(Administrative Assistant III):
– حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة كحد أدنى مدة سنتين في مجال السكرتارية أو المجال الإداري أو أي مجال آخر ذي صلة.
2 –ممرض مُسجل(Registered Nurse).
– حاصل على شهادة البكالوريوس في التمريض من جامعة أو كلية معترف به.
– حاصل على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2018/12/10م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)