وظائف إدارية وصحية بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحملة الثانوية العامة فما فوق.

الوظائف:

1 –مساعد إداري ثالث(Administrative Assistant III):

– حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة كحد أدنى مدة سنتين في مجال السكرتارية أو المجال الإداري أو أي مجال آخر ذي صلة.

2 –ممرض مُسجل(Registered Nurse).

– حاصل على شهادة البكالوريوس في التمريض من جامعة أو كلية معترف به.

– حاصل على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2018/12/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)