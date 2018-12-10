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موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب

موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس والمناخ أن تشهد الأيام المقبلة موجة برودة شديدة تتزامن مع فترة الاختبارات الفصلية لطلاب المدارس.

ونصح الخبراء الطلاب بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال تلك الفترة، خاصة في الصباح حيث يخرج الطلاب إلى مدارسهم بالتزامن مع ذروة برودة الجو.

وقال زياد الجهني، باحث في الظواهر المناخية، إن فترة الاختبارات تصاحبها موجة شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة، مطالباً الطلاب والطالبات بالحذر الشديد وارتداء الملابس الشتوية تفادياً للإصابة بنزلات برد تؤثر على أدائهم خلال الاختبارات الفصلية.

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