تعرف على أماكن انتشار «الجراد» بالمملكة وتأثيره على المحاصيل

تواصل – فريق التحرير:

أكد خبراء الطقس أن ظهور بعض التجمعات للجراد في مناطق محدودة من المملكة ليس له أي تأثير أو تهديد على المحاصيل الزراعية.

وأوضح الخبراء الطقس أنه تم رصد تجمعات ضئيلة للجراد في مناطق محدودة من سواحل البحر الأحمر، ولا يوجد تهديد للمحاصيل الزراعية لكنها بحاجة للمراقبة.

وتوقع الخبراء؛ وفقاً لـ “طقس العرب”، حدوث تكاثر صغير النطاق في المناطق التي سقطت بها الأمطار مؤخراً.

وأشار خبراء المناخ إلى أن هذه المناطق تشمل السهول الساحلية للبحر الأحمر؛ مما يسبب ازدياداً محدوداً وطفيفاً في أعداد الجراد.