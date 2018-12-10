«عمل مكة» يعلق على انتشار حاويات لجمع الملابس المستعملة

تواصل – مكة المكرمة:

علق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة على انتشار حاويات لجمع الملابس المستعملة في أرجاء عدد من الأحياء، وحول الجوامع والمساجد تابعة لبعض الجمعيات الأهلية في المنطقة.

وأكد مكتب العمل بمكة المكرمة، أنه لا يوجد لدى الجمعيات تراخيص لمزاولة مثل هذا النوع من النشاط في المنطقة.

وأضاف فرع وزارة العمل بمكة، أنه تم التعميم أكثر من مرة على الجمعيات الواقعة تحت إشراف المنطقة، بضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات المحددة لهذا النشاط؛ كما تم التنسيق مع الأمانات بخصوص ذلك.