أمير عسير يوجه بتمديد إغلاق «عقبة ضلع» لمدة أسبوع

تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتمديد فترة إغلاق عقبة ضلع؛ نظراً لعدم زوال المخاطر على مستخدمي الطريق حتى الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد المقبل 9/ 4/ 1440هـ.

وشمل توجيه الأمير فيصل بن خالد استمرار السماح بنزول المعلمين والمعلمات حسب المواعيد المحددة من ٥ فجراً إلى ٧ صباحاً ومن ١٢:٣٠ ظهراً وحتى ٢ ظهراً، وكذلك السماح لملّاك المحالّ التجارية والحالات الطارئة فقط.

وقال المتحدث الرسمي بإمارة عسير، إن الإمارة تؤكد للجميع أن إغلاق ‫عقبة ضلع من الأعلى ذو أهمية قصوى؛ لتسهيل تنقلات الجهات العسكرية والأمنية والحد من تكدّس المركبات.