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بالفيديو.. طفل عربي يُجري عمليات حسابية بسرعة مذهلة

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تواصل- وكالات:

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو مذهلاً لطفل عربي “عبقري” يُجيب على أسئلة مُدرّسته على عمليات حسابية معقدة بشكل فوري بطريقة الحساب الذهني.

وظهر الطفل وهو يتلقى عمليات حسابية معقدة تشمل الضرب والجمع لأرقام كبيرة من مُدرّسته، ثم يقوم بحسابها بشكل فوري، باستخدام تقنية الحساب الذهني.

وازدادت صعوبة المعادلات الرياضية، إلا أن الطفل استمر بالحساب بنفس السرعة والدقة.

ونشرت صفحة “الشعاع في الرياضيات والقدرات والتحصيلي” عبر حساباتها على مواقع التواصل الفيديو منذ أيام، دون الإشارة إلى معلومات أخرى مثل اسم الطفل أو مكان تصوير الفيديو.

إلا أنَّ مستخدمين على مواقع التواصل، قالوا إن الطفل ليبي الجنسية، وأبدوا “إعجابهم” بقدرته المذهلة على الحساب بهذه السن الصغيرة، ووصفه البعض بـ”الطفرة”.

واستخدم الطفل في الفيديو تقنية “الحساب الذهني”، وهي طريقة بدأت في الصين بهدف الحساب السريع، وفيها يتعلم الأطفال استخدام أيديهم وذهنهم لإيجاد نتيجة العمليات الحسابية حتى المعقدة منها.

ويفسر ذلك الحركات الغريبة التي كان يقوم بها الطفل بيديه للتوصل إلى نتيجة العمليات الحسابية.

 

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