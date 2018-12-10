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«تعليم الرياض» يعلن عن انطلاق مسابقة «مبتكرو الرياض»

«تعليم الرياض» يعلن عن انطلاق مسابقة «مبتكرو الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن انطلاق مسابقة ” مبتكرو الرياض 2019م ” للعام الدراسي 1439/1440هــ تحت شعار ” معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار”، ودعت جميع مدارس المنطقة للمشاركة والتسجيل وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف معلم أو منسق الموهوبين في المدرسة.

وأكد مدير عام تعليم منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن تنظيم هذه الفعالية العلمية كل عام يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في البيئة المدرسية والمجتمع المحيط بها.

وفي هذا الإطار أوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين وإبراز قدراتهم وتدريبهم على مهارات التفكير الإبداعي وأدوات الابتكار ووسائله والعمل على زيادة خبراتهم العلمية وإثراء معارفهم خارج إطار المنهج المدرسي وتنمية التفكير الإيجابي وتشجيعهم للوصول إلى حلول ومنتجات ابتكارية أصيلة، إضافة إلى إذكاء روح المنافسة وتنمية الدافعية للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.

كما أفاد الدكتور العقيّل أن من ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لتعليم الرياض وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداده، لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي، وستخصص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يجري فيه عرض 50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي وتكريم الطلاب الفائزين.

وأكد الدكتور العقيل ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابطhttps://goo.gl/GTwvgn في موعد أقصاه الخميس الموافق 20 / 4 / 1440هــ.

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