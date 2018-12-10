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«هدف» يستعرض برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف الموجهة لأصحاب العمل

«هدف» يستعرض برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف الموجهة لأصحاب العمل
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تواصل – فريق التحرير:

شارك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في منتدى قمة تقنية الموارد البشرية (HR Tech Summit) ، في نسخته الثانية بمدينة الرياض تحت عنوان “مستقبل العمل: تحفيز آفاق التحول الرقمي في الموارد البشرية”، بحضور عدد من ممثلي وأخصائي الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام.

وقدم مدير عام قنوات التوظيف بـ “هدف” أحمد المجيش في جلسة ” تمكين قوى عاملة منتجة ومستديمة”، عرضًا عن برامج الدعم للتدريب و التأهيل والتوظيف والمبادرات الموجهة لعملاء الصندوق من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل، إلى جانب استعراض مزايا البوابة الوطنية للعمل (طاقات) والبوابة الوطنية للموارد البشرية، لافتا إلى أن برامج ومبادرات الصندوق تأتي استجابة لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأبان المجيش أن الصندوق يعمل على دعم برامج توظيف المواطنين والمواطنات، ومكاتب توظيف خريجي الجامعات و المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى مراكز تأهيل وتوظيف، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة)، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والعمل الحر، والعمل عن بعد، وأكاديمية قيادة المنشآت الرائدة.

كما أشار مدير عام قنوات التوظيف إلى أن الصندوق يخدم منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال برنامج دعم نمو توطين المنشآت، حيث يسهم الصندوق بدفع نسبة 15 % و 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظف والموظفة على التوالي، وذلك ضمن حصص الاشتراكات التأمينية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.

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