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«مسام» ينزع أكثر من 22 ألف لغم زرعتها المليشيات الحوثية بالمحافظات اليمنية

«مسام» ينزع أكثر من 22 ألف لغم زرعتها المليشيات الحوثية بالمحافظات اليمنية
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تواصل – واس:

تمكن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 22،952 لغماً متنوعاً بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها المليشيات الحوثية في المحافظات اليمنية.

واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر نزع 1،462 لغماً متنوعاً ليصبح ما تم نزعه خلال الشهر 6،667 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام ويتم تنفيذه من خلال عدة مراحل هي البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة، وتطهير المنطقة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، والتدريب وتجهيز الفرق المحلية، والقيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام.

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