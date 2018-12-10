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تشفير جديد لرسائل«واتساب».. تعرف على الكيفية
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تواصل – وكالات:

قالت تقارير صحفية: إن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب الشهير ستعمل على تغيير إعدادات الخصوصية المتعلقة بالتطبيق خلال الفترة المقبلة لتتخلى بذلك عن تشفير رسائل المستخدمين من النهاية إلى النهاية، المعتمدة منذ فترة.

ووفقاً للتقارير ستعمل الشركة على توفير وسيلة جديدة لتشفير الرسائل بين المستخدمين تعتمد على الرموز السرية بحيث يرسل الشخص رسالته للطرف الآخر مشفرة برمز سري ولا تفتح الرسالة إلا بعدما يدخل المستقبل الرمز السري للرسالة.

تأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن إجبار فيسبوك من قبل عدد من الحكومات حول العالم على التوصل لطريقة فك التشفير من النهاية إلى النهاية الخاص بتطبيق واتساب من أجل تتبع معلومات ورسائل المتورطين في قضايا وعمليات الإرهاب.

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